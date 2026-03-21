Россиянам объяснили, какое оборудование в квартире должны поменять бесплатно

Если в квартире вышел из строя или износился элемент, который относится к общему имуществу дома, менять его должна управляющая организация, ТСЖ или ЖСК без отдельной доплаты со стороны собственника, поскольку такие расходы уже входят в плату за содержание жилья.

Об этом рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.

«Речь идёт прежде всего о стояках, ответвлениях от стояков до первого отключающего устройства, самих первых кранах и об иных элементах внутридомовых инженерных систем, которые обслуживают более одной квартиры. Это следует из ст. 39 ЖК РФ и Правил содержания общего имущества. Всё, что находится после этой границы и обслуживает только одну квартиру, как правило, меняется уже за счёт самого собственника», — добавил эксперт.

По его словам, обычно это смесители, гибкие подводки, сантехника, внутриквартирная разводка после первого крана.

«С батареями универсального ответа нет: их статус зависит от схемы подключения и от того, можно ли отключить прибор без вмешательства в общедомовую систему. Отдельно стоит помнить, что электросчётчики в многоквартирных домах в 2026 году меняют не жильцы, а гарантирующие поставщики или сетевые организации», — заключил специалист.

Ранее в Госдуме назвали нюансы, которые нужно знать перед установкой кондиционера.