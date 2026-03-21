МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Западные разжигатели военных конфликтов делают выводы на основе ложной информации. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Правда. Поджигатели войны полагаются на фальшивые новости из ложных анонимных источников», — написал он в Х.
Таким образом глава РФПИ отреагировал на сообщение конгрессвумен Анны Паулины Луны о том, что европейское издание Politico является «рупором провоенной машины на Украине».
Ранее Дмитриев назвал фейком публикацию Politico о передаче США предложения по разведданным.