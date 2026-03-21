Юрист Печников: вручение повесток больше не сводится только к личной подписи

Юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников рассказал «Газете.Ru», что весенний призыв в 2026 году проходит уже по обновлённым правилам: вручение повесток теперь больше не сводится только к личной подписи в военкомате или на работе.

По его словам, сегодня главное изменение связано с электронной версией повестки: доказательством вручения может быть не только бумажная повестка под роспись. Так, если повестка не была по каким-либо причинам получена лично, либо заказным письмом с уведомлением, то она всё равно считается вручённой через семь дней после размещения в Реестре повесток.

«Отказ от получения при личном вручении или по почте тоже не снимает обязанностей, в этом случае повестку считают врученной в день отказа», — предупредил юрист.

Осенью Госдума приняла поправку о сроках явки в военкомат по электронной повестке.

В прошлом году в ходе весеннего призыва на службу направили 160 тыс. человек.