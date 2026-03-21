Экс-замглавы инженерных войск Алахвердиев ушёл на СВО

Уголовное преследование по делу о взяточничестве в отношении бывшего заместителя начальника инженерных войск ВС России генерал-майора Руслана Алахвердиева было приостановлено, он отправился в зону спецоперации, где выполняет боевые задачи.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Также, по информации агентства, в отношении бизнесмена Вадима Монахова, который фигурирует в одном из пяти эпизодов дачи взятки экс-замглавы инженерных войск, «должны были прекратить уголовное преследование по примечанию».
Ранее стало известно, что на фронт добровольно ушёл экс-руководитель Управления МВД Челябинска Андрей Меньшенин.