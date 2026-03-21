Депутат Судзуки назвал важным шагом согласование РФ с Японией квот на вылов рыбы

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Согласование Японией и Россией квоты на вылов лососевых в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии является важным шагом, открывающим путь к будущему отношений двух стран. Такую точку зрения высказал депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки.
«Эти отдельные меры, которые накладываются друг на друга, важны и ведут к будущему [отношений двух стран]», — написал он в своем блоге.
Судзуки напомнил, что во время своих поездок в Россию в последние годы просил российскую сторону продолжать консультации с Японией. «Эти переговоры по вопросу промысла лососевых имеют историческое значение, связывая две страны еще со времен Советского Союза. Они надежно связывают [две страны] даже в условиях, когда у Японией и России сложные отношения», — добавил он.
Управление рыболовства Японии сообщило 20 марта, что сторонам удалось согласовать квоты на вылов лососевых российского происхождения японскими рыбаками в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии на 2026 год. Японские рыбаки смогут выловить 2 050 тонн рыбы, за что японская сторона выплатит от 180 млн до 313 млн иен (от $1,13 млн до $1,97 млн). Эти квоты остались на том же уровне, что и в 2025 году.
В водах Тихого океана к юго-западу от острова Хоккайдо и к западу от северной части острова Хонсю обитает много рыбы, которая приплывает сюда из российских рек.
Россия и Япония ведут промысел в 200-мильных исключительных экономических зонах друг друга на основе соглашений от 1984 и 1985 годов. Ежегодно страны проводят консультации для согласования квот на вылов морепродуктов.