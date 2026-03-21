Проболталась: что скрыла Каллас в заявлении о любовной истории с Ираном

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на уровне подсознания проговорилась о главном, сравнив войну в Иране с «любовной историей», сказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.
Как сообщалось, Каллас заявила, что конфликт в Иране похож на любовную историю, в которую «легко втянуться, но трудно выбраться». Это сравнение политик озвучила на саммите ЕС. По словам источников, таким образом она объяснила нежелание европейских стран «включаться в военную кампанию» Соединённых Штатов, несмотря на их заинтересованность в открытии Ормузского пролива.
«Самое занятное в этой пошлой истории, что на уровне подсознательного Каллас всё-таки проговорилась о главном: Европа не хочет “втягиваться” в историю, где платить придётся своими солдатами и флотами. Иран — “не наша война”, а наша — это Украина. Переводя на нормальный язык, это значит: пусть на Ближнем Востоке продолжают умирать сколько угодно, но главное — не трогайте нашу комфортную конструкцию, где мы с безопасного расстояния читаем нотации Трампу, поддерживаем Киев и одновременно торгуемся за скидки на газ», — сказал Панкратов.
Эксперт добавил, что воронка сострадания у Каллас работает очень выборочно: если речь об украинцах, получаем чувствительный политический пафос, трагические интонации, лекции о ценности человеческой жизни. Если речь об иранцах, можно и про «любовь» пошутить.
«Европа в исполнении Каллас — это такая барышня, которая любит рассуждать о высоких чувствах, но при первом запахе пороха вспоминает, что у неё “сложный эмоциональный период” и надо срочно заняться собой», — подытожил Панкратов.
Напомним, глава европейской дипломатии заявила, что ЕС так и не смог понять целей, ради которых Соединённые Штаты начали конфликт с Ираном.