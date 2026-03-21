NYT: Швейцария запретила продажу оружия Соединенным Штатам

Соединенные Штаты являются вторым по величине рынком сбыта швейцарского оружия после Германии. В 2025 году они закупили военной продукции на сумму 94,2 миллиона франков (примерно 120 миллионов долларов). Ограничения распространяются как минимум на часть продукции компании SIG Sauer, одного из крупных производителей стрелкового оружия, штаб-квартира которого расположена в Швейцарии и Германии. Продукция компании поставляется в США и широко используется американскими военными и правоохранительными структурами.