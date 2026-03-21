NYT: Швейцария запретила продажу оружия Соединенным Штатам

«Экспорт военной техники в страны, вовлеченные в международный вооруженный конфликт с Ираном, не может быть разрешен в течение всего конфликта. Так, экспорт военной техники в США в настоящее время не может быть разрешен», — говорится в заявлении правительства.
Соединенные Штаты являются вторым по величине рынком сбыта швейцарского оружия после Германии. В 2025 году они закупили военной продукции на сумму 94,2 миллиона франков (примерно 120 миллионов долларов). Ограничения распространяются как минимум на часть продукции компании SIG Sauer, одного из крупных производителей стрелкового оружия, штаб-квартира которого расположена в Швейцарии и Германии. Продукция компании поставляется в США и широко используется американскими военными и правоохранительными структурами.
Как отмечает издание, с начала конфликта 28 февраля швейцарские власти не выдали ни одной новой лицензии на экспорт вооружений в США. При этом межведомственный орган будет регулярно проверять такие сделки на соответствие законодательству страны о нейтралитете.
Вместе с тем продажи по ранее выданным лицензиям могут продолжаться.
С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия США в отношении Ирана формируют новый прецедент в международных спорах, который может привести к разрушению глобальных правовых норм.