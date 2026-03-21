WP: Куба отказала США в запросе на ввоз дизельного топлива для нужд посольства

Как пишет издание, отказ последовал от кубинского руководства на этой неделе. Власти республики назвали запрос от американского диппредставительства неприличным в связи с продолжающейся энергетической блокадой острова со стороны США.
Газета подчеркивает, что американское посольство на Кубе на протяжении по меньшей мере 18 месяцев полагается на дизельные генераторы во время частых перебоев в подаче электроэнергии. Отказ в поставках топлива может привести к тому, что сотрудники посольства, которые не заняты в его основной деятельности, вынуждены будут покинуть Кубу в мае 2026 года или ранее, отмечает WP.
Президент США Дональд Трамп заявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
В США 29 января был подписан указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. В соответствии с этим документом в Соединенных Штатах формально вводится режим чрезвычайного положения из-за якобы имеющейся угрозы со стороны Кубы. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил о решительном осуждении этих мер, которые грозят островному государству «тотальной блокадой поставок топлива», «являются нарушением всех принципов международной торговли» и создают «экстремальные условия» для жизни кубинского народа. В Вашингтоне заявили, что взаимодействуют с руководством в Гаване ввиду энергетической блокады со стороны США, и выразили мнение, что стороны близки к договоренности.