WP: Куба отказала США в запросе на ввоз дизельного топлива для нужд посольства

В США 29 января был подписан указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. В соответствии с этим документом в Соединенных Штатах формально вводится режим чрезвычайного положения из-за якобы имеющейся угрозы со стороны Кубы. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил о решительном осуждении этих мер, которые грозят островному государству «тотальной блокадой поставок топлива», «являются нарушением всех принципов международной торговли» и создают «экстремальные условия» для жизни кубинского народа. В Вашингтоне заявили, что взаимодействуют с руководством в Гаване ввиду энергетической блокады со стороны США, и выразили мнение, что стороны близки к договоренности.