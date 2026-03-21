WP: Куба отказала США в запросе на ввоз дизельного топлива для нужд посольства

По информации издания, власти республики назвали запрос от американского диппредставительства неприличным в связи с продолжающейся энергетической блокадой острова.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Власти Кубы отказали посольству США в республике в запросе на ввоз дизельного топлива для генераторов. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента.

Как пишет издание, отказ последовал от кубинского руководства на этой неделе. Власти республики назвали запрос от американского диппредставительства неприличным в связи с продолжающейся энергетической блокадой острова со стороны США.

Газета подчеркивает, что американское посольство на Кубе на протяжении по меньшей мере 18 месяцев полагается на дизельные генераторы во время частых перебоев в подаче электроэнергии. Отказ в поставках топлива может привести к тому, что сотрудники посольства, которые не заняты в его основной деятельности, вынуждены будут покинуть Кубу в мае 2026 года или ранее, отмечает WP.

Президент США Дональд Трамп заявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

В США 29 января был подписан указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. В соответствии с этим документом в Соединенных Штатах формально вводится режим чрезвычайного положения из-за якобы имеющейся угрозы со стороны Кубы. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил о решительном осуждении этих мер, которые грозят островному государству «тотальной блокадой поставок топлива», «являются нарушением всех принципов международной торговли» и создают «экстремальные условия» для жизни кубинского народа. В Вашингтоне заявили, что взаимодействуют с руководством в Гаване ввиду энергетической блокады со стороны США, и выразили мнение, что стороны близки к договоренности.

