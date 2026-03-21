Дмитриев сравнил нынешние ограничения европейцев с методами в период COVID-19

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Способы борьбы европейских бюрократов с последствиями собственных ошибок заимствованы со времен пандемии COVID-19. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«[Глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен] организовала карантин и цензуру в связи с COVID. Теперь опытная Урсула займется карантином и цензурой в сфере энергетики. Методы остаются прежними», — написал он в Х.
По его словам, европейские бюрократы отвлекают внимание своих граждан и заставляют их платить за собственные стратегические провалы.