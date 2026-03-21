МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европу ожидает энергетическая изоляция из-за действий главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Урсула организовала локдаун (во время. — Прим. ред.) COVID и цензуру. Теперь опытная Урсула займется энергетическим локдауном и цензурой. Методы остаются прежними: отвлекать внимание и заставлять других расплачиваться за стратегические провалы бюрократии. Предсказуемая русофобная Урсула», — написал он в соцсети X.
Так он продолжил предыдущую публикацию, в которой прокомментировал статью WSJ и предрек обычным европейцам тяжелую жизнь из-за бюрократов-русофобов, которые отказываются от надежной и недорогой российской нефти.
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.