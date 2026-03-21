Власти Японии призвали избегать панических закупок туалетной бумаги

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Власти Японии призвали население избегать панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Ирана.
«Туалетная бумага почти полностью производится внутри страны. В качестве сырья используются собранная внутри страны макулатура и целлюлоза, и зависимости от поставок с Ближнего Востока практически нет, поэтому прямого влияния нет», — говорится в заявлении министерства экономики, торговли и промышленности страны в соцсети X.
В ведомстве также отметили, что у производителей есть достаточные мощности для увеличения выпуска.
«Имеется достаточный резерв для наращивания производства, поэтому при покупке просим сохранять спокойствие и принимать решения на основе точной информации», — подчеркивается в сообщении.
Заявление было опубликовано с учётом ситуации вокруг Ирана и возможных опасений по поводу перебоев в поставках товаров.