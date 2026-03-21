Власти Японии призвали избегать панических закупок туалетной бумаги

Японцев призвали не покупать туалетную бумагу. опасаясь ситуации в Иране.

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Власти Японии призвали население избегать панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Ирана.

«Туалетная бумага почти полностью производится внутри страны. В качестве сырья используются собранная внутри страны макулатура и целлюлоза, и зависимости от поставок с Ближнего Востока практически нет, поэтому прямого влияния нет», — говорится в заявлении министерства экономики, торговли и промышленности страны в соцсети X.

В ведомстве также отметили, что у производителей есть достаточные мощности для увеличения выпуска.

«Имеется достаточный резерв для наращивания производства, поэтому при покупке просим сохранять спокойствие и принимать решения на основе точной информации», — подчеркивается в сообщении.

Заявление было опубликовано с учётом ситуации вокруг Ирана и возможных опасений по поводу перебоев в поставках товаров.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
