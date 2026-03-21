В Японии оценили важность переговоров с Россией по лососю

Судзуки: переговоры Японии и России по промыслу лосося имеют большое значение.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Переговоры Японии и России по промыслу лосося и форели имеют большое значение для долгосрочной перспективы двусторонних отношений и остаются важным каналом взаимодействия даже в условиях напряжённой политической ситуации, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

«Переговоры по лососю и форели между Японией и Россией имеют историческое значение и продолжаются ещё со времён Советского Союза. Даже при сложных отношениях между странами этот канал удалось сохранить», — отметил политик.

Он добавил, что ранее лично обращался к российской стороне с просьбой сохранить сотрудничество в этой сфере.

«Когда я посещал Москву, я просил, чтобы переговоры по лососю и форели, а также промысел ламинарии у острова Кайгара обязательно продолжались. Я испытываю облегчение, что смог сыграть в этом хотя бы небольшую роль», — сказал он.

По словам Судзуки, подобные договорённости важны для будущего.

«Такие шаги, накапливаясь один за другим, имеют большое значение и ведут к будущему», — заключил депутат.

Накануне японское управление рыболовства сообщило, что Япония и Россия согласовали условия промысла российского лосося и форели японскими судами в 200-мильной экономической зоне Японии на 2026 год.

Общий допустимый вылов составит 2050 тонн. Размер выплат российской стороне определён в диапазоне от 180 миллионов до около 300 миллионов иен (примерно 1,1−1,9 миллиона долларов соответственно) в зависимости от фактического объёма добычи.