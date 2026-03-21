Журова назвала лукавством и двуличием решение ФИФА по Израилю

ФИФА не стала отстраняться израильские футбольные команды от официальных международных соревнований, несмотря на то, страна уже несколько лет участвует в военных операциях. При этом российские команды уже больше четырёх лет находятся под санкциями.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с aif.ru назвала эти действия ФИФА лукавством и двуличием.
«Это двуличие на 100%, потому что на фоне заверений, что спорт вне политики, здесь, в любом случае, присутствует политика. И МОК, и ФИФА заявляют, что нас надо наказать за то, что мы, по их мнению, присоединили незаконно территории. То есть можно выкрасть президента, убить кого-то из лидеров, бомбить, но при этом если целостность территориальная сохранена, то все нормально, все можно. Тут 100% лукавство», — объяснила парламентарий свою позицию.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что организация не станет вводить санкции против израильских команд. Это решение мотивировали нерешенным и крайне сложным в рамках международного права окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан.