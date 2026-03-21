Юрист раскрыл, можно ли привлечь начальника за хамское поведение на работе

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал в беседе с RT, ждёт ли руководителя наказание из-за грубого общения с подчинённым.
«Российское законодательство не оперирует понятием “хамство” как юридическим термином, и это первое, что нужно понимать, прежде чем идти куда-то жаловаться. Зато закон знает вполне конкретные категории, с которыми можно работать. Это оскорбление, нарушение трудовых прав, причинение морального вреда и распространение порочащих сведений. Конституция РФ охраняет достоинство личности, а Трудовой кодекс прямо закрепляет право работника на защиту достоинства в период трудовой деятельности», — объяснил эксперт.
Он отметил, что самый прямой путь для работника — ст. 5.61 КоАП РФ об оскорблении. Он уточнил, что по этой норме оскорблением признаётся унижение чести и достоинства «в неприличной или противоречащей общепринятым нормам морали форме».
«Однако есть существенная оговорка. Не каждый повышенный тон, резкость или невежливый разговор дотягивает до состава этой статьи. Для возбуждения дела обычно нужны адресные унизительные выражения, мат, уничижительные прозвища, непристойные сравнения. Если начальник просто грубо разговаривал и перебивал, административное дело может не состояться», — подчеркнул собеседник RT.
Параллельно с КоАП существует дисциплинарный маршрут, добавил он.
«Если начальник сам является работником организации и его поведение нарушает локальные акты, правила внутреннего распорядка или корпоративный кодекс этики, ему грозит замечание, выговор, а в отдельных случаях и увольнение. В крупных компаниях жалоба вышестоящему руководству или в HR нередко запускает служебную проверку, и такой путь работает даже тогда, когда до прокуратуры дело формально не дотягивает», — заявил Русяев.
Отмечается, что отдельная возможность по ст. 237 ТК РФ позволяет требовать компенсацию морального вреда.
«Если работодатель отказывается платить добровольно, размер компенсации определяет суд. А когда начальник не просто оскорблял, а распространял ложные сведения, порочащие честь и деловую репутацию, появляется основание для гражданского иска по ст. 152 ГК РФ», — объяснил специалист.
За адресные оскорбления в неприличной форме можно добиться административного штрафа, отметил он.
«За причинённый моральный вред можно получить денежную компенсацию через суд. А за ложные порочащие высказывания есть отдельный иск о защите чести и достоинства», — подытожил эксперт.
