Вучич: в Европе постепенно склоняются к необходимости диалога с Россией

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung указал на постепенные изменения в подходе европейских стран к вопросу коммуникации с Москвой.
«Долгое время в Европе преобладало мнение, что мы не хотим разговаривать с Россией. Эта позиция постепенно меняется», — сказал политик.
При этом он подчеркнул, что в конечном счёте, диалог является «единственным выходом».
Также Вучич выразил мнение, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.
