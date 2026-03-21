Бюрократы из ЕС не скрывают антитрамповские убеждения, заявил Дмитриев

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бюрократы из Великобритании и Евросоюза больше не скрывают свои антитрамповские убеждения, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев прокомментировал выступление канцлера Германии Фридриха Мерца, в котором тот заявил, что деятельность движения MAGA («Сделаем Америку снова великой») расходится с «их» пониманием демократии.
«Немецкий канцлер (Фридрих) Мерц подтвердил, что он решительно настроен против MAGA. Бюрократы из Великобритании и Евросоюза больше не скрывают свои настоящие убеждения — против MAGA и Трампа», — написал он в соцсети X.