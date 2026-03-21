Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль наносит массированные удары по объектам «Хезболлах» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о нанесении ударов по целям в ливанской столице Бейруте.

Источник: Аргументы и факты

Согласно официальному заявлению, целями атаки являются объекты, принадлежащие движению «Хезболлах».

Согласно официальному заявлению, целями атаки являются объекты, принадлежащие движению «Хезболлах».

Ранее, 16 марта, израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. При этом достигнутые в ноябре 2024 года с участием международных посредников соглашения о прекращении огня фактически не соблюдались. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.

Как сообщала общеарабская газета Asharq al-Awsat, армия обороны Израиля ведет наступательные операции по четырем направлениям на территории Южного Ливана.