Аракчи заявил, что Иран не намерен принимать предложение о перемирии

Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран стремится не к временному прекращению боевых действий, а к полному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Иранские власти не собираются соглашаться на возможное прекращение огня с Соединёнными Штатами и Израилем, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы не примем прекращение огня. Мы хотим полного, всеобъемлющего и устойчивого окончания войны», — сказал глава МИД в интервью агентству Kyodo.

Он подчеркнул, что Тегеран стремится не к временному прекращению боевых действий, а к полному урегулированию конфликта.

Напомним, 13 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном неизвестны. Он добавил, что американские военные будут наносить удары «столько, сколько потребуется для достижения целей».

16 марта Аббас Аракчи отмечал, что Иран готов вести войну с США и Израилем до конца. По его словам, иранская сторона не просила Вашингтон о прекращении огня или перемирии. Министр также выразил уверенность, что противники Тегерана уже получили хороший урок и поняли, что народ Исламской Республики готов защищать свою страну.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше