Аракчи заявил, что Иран не намерен принимать предложение о перемирии

«Мы не примем прекращение огня. Мы хотим полного, всеобъемлющего и устойчивого окончания войны», — сказал глава МИД в интервью агентству Kyodo.
Он подчеркнул, что Тегеран стремится не к временному прекращению боевых действий, а к полному урегулированию конфликта.
Напомним, 13 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном неизвестны. Он добавил, что американские военные будут наносить удары «столько, сколько потребуется для достижения целей».
16 марта Аббас Аракчи отмечал, что Иран готов вести войну с США и Израилем до конца. По его словам, иранская сторона не просила Вашингтон о прекращении огня или перемирии. Министр также выразил уверенность, что противники Тегерана уже получили хороший урок и поняли, что народ Исламской Республики готов защищать свою страну.