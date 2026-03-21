Силы ПВО сбили уже 22 БПЛА, летевших на Москву

За ночь 21 марта силами ПВО были уничтожены уже 22 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее в результате атаки БПЛА на Саратовскую область два человека обратились за медицинской помощью.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.