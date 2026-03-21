Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал санкции против России смирительной рубашкой для ЕС

Экс-глава миссии ОБСЕ Варга: санкции против России ослабили экономику ЕС.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 21 мар — РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обострила и без того слабое состояние экономики Евросоюза, усилив негативный эффект от антироссийских санкций, заявил в комментарии РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по международным отношениям Дьёрдь Варга.

Собеседник агентства указал на то, что в результате кризиса вокруг Иран цены на газ и бензин в Евросоюзе резко выросли. По его наблюдениям, литр бензина в Германии и Нидерландах уже стоит больше двух евро. Он также напомнил, что когда дорожает топливо, то дорожает всё: продукты, логистика, транспорт, электроэнергия. Люди и компании начинают экономить, в результате наблюдается экономический спад.

«Экономический рост Евросоюза уже годами остаётся очень слабым — во многом из-за пакетов санкций против России, принятых с 2022 года. Эти санкции действуют как смирительная рубашка для экономических акторов 27 стран Евросоюза. Они запрещают что-то покупать, что-то экспортировать, куда-то летать, принимать туристов, перечислять деньги. То есть санкции фактически душат экономику стран ЕС», — сказал Варга.

Он добавил, что «менеджмент Евросоюза не открывает мир для государств-членов, а, наоборот, изолирует их от внешнего мира». «Это полная экономическая глупость в условиях мирового экономического кризиса, особенно сейчас, когда вопрос доступа к энергоносителям становится ключевым», — заключил эксперт.

В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше