«Иранцы умоляют». На Западе объявили о резком повороте в ходе конфликта

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат повышать уровень эскалации в Иране, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
«Все это было вполне предсказуемо. Если напасть на Иран, очень вероятно, что начнется региональная война. А если начнется региональная война, существует риск, что она перерастет в мировую ядерную войну. И именно поэтому я ошибочно полагал, что Трамп никогда на это не пойдет — потому что это просто невероятно безумно и безрассудно», —отметил он.
Вместе с тем эксперт сделал прогноз по дальнейшему ходу конфликта.
«Трамп удваивает ставки. Он берет это на себя. Он все время повторяет: “Мы побеждаем, мы побеждаем. Иранцы отчаянно ползут на коленях, умоляя нас остановиться”. И поэтому ему самому трудно отступить. Все, что он теперь может делать, — это продолжать удваивать ставки и наращивать эскалацию», — подчеркнул Крайнер.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.