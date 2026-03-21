Выдала секрет: Кая Каллас нечаянно открыла планы Запада по Ирану

«Да, что-то в психике Каллас уже явно пошло не туда. В этом смысле Каллас даже не пытается скрывать свою профессиональную деформацию или выгорание, хотя откуда ему взяться-то? Её мир давно состоит из “кампаний”, “повесток”, “нарративов”, “окон возможностей”. В этом мире смерть для неё — это статистика для служебной записки, разрушенный город — фон для включения по Zoom для комментария, а беженцы — аргумент в пользу очередного пакета санкций», — отметил Панкратов.