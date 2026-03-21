Выдала секрет: Кая Каллас нечаянно открыла планы Запада по Ирану

В психике главы европейской дипломатии Каи Каллас произошла подмена ценностей. Так врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru прокомментировал высказывание политика, сравнившей войну в Иране с «любовной историей».
Как сообщалось, Каллас заявила, что конфликт в Иране похож на любовную историю, в которую «легко втянуться, но трудно выбраться». Это сравнение политик озвучила на саммите ЕС. По словам источников, таким образом она объяснила нежелание европейских стран «включаться в военную кампанию» Соединённых Штатов, несмотря на их заинтересованность в открытии Ормузского пролива.
«Да, что-то в психике Каллас уже явно пошло не туда. В этом смысле Каллас даже не пытается скрывать свою профессиональную деформацию или выгорание, хотя откуда ему взяться-то? Её мир давно состоит из “кампаний”, “повесток”, “нарративов”, “окон возможностей”. В этом мире смерть для неё — это статистика для служебной записки, разрушенный город — фон для включения по Zoom для комментария, а беженцы — аргумент в пользу очередного пакета санкций», — отметил Панкратов.
Эксперт подчеркнул, что фраза «начать войну — как завести роман, легко войти, трудно выйти» не является случайной.
«Каллас честно описывает собственное отношение: пока война даёт политические дивиденды, она интересна; как только риск перевешивает выгоду — из неё надо “выходить” так же, как из наскучившей связи», — подытожил Панкратов.
Напомним, глава европейской дипломатии заявила, что ЕС так и не смог понять целей, ради которых Соединённые Штаты начали конфликт с Ираном.