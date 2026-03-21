Суд 27 марта рассмотрит жалобы по иску о белгородских фортификациях

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Суд в Москве 27 марта рассмотрит жалобы ответчиков по иску о белгородских фортификациях, среди которых экс-замглавы Росгвардии Виктор Стригунов и бывший вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

Рассмотрение апелляционных жалоб, в том числе Стригунова и Зайнуллина, назначено на 27 марта, следует из материалов.

Суд в Москве в начале октября 2025 года по иску Генпрокуратуры солидарно взыскал 925 миллионов рублей c Зайнуллина, экс-главы управления капстроительства Белгородской области Алексея Сошникова, трех бизнесменов и двух фирм. Соответчиком был и Виктор Стригунов, в этом качестве его привлекли уже в ходе процесса.

Как сообщил ранее РИА Новости один из участников процесса, Стригунов был привлечен в качестве ответчика после показаний двух человек.

Как следует из материалов, в 2022—2024 годах Белгородской области было выделено 19,5 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. В ходе проверки выяснилось, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение «в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны».

В отношении Стригунова расследуется дело о «злоупотреблении должностными полномочиям» и трех эпизодах «получения взятки в особо крупном размере». По данным следствия, в 2014 году он проигнорировал ограничения и дал указание на реализацию строительства учебного центра в Кемеровской области.

Кроме того, он в 2012—2014 годах получил от представителей бизнеса взятки более чем на 66 миллионов рублей за покровительство при выполнении строительных госконтрактов.