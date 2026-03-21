WSJ: демократы США добиваются ухода Шумера с поста лидера партии в Сенате

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Недовольство сенатором Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк) зреет среди представителей Демократической партии США. Законодатели обсуждают, как добиться его ухода с поста лидера демократического меньшинства в верхней палате Конгресса, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По ее сведениям, некоторые сенаторы в частном порядке пытаются подсчитать, хватит ли им голосов для смещения Шумера. На основании интервью примерно с 50 сенаторами, кандидатами в Сенат, помощниками законодателей, партийными активистами и советниками газета констатирует, что недовольство Шумером растет. Среди наиболее решительно настроенных законодателей-демократов издание отмечает Криса Мерфи (от штата Коннектикут), Тину Смит (от Миннесоты), Элизабет Уоррен (от Массачусетса).
Как пишет WSJ, некоторые демократы считают 75-летнего Шумера препятствием на пути к переменам в партии, мешающим ей противостоять президенту-республиканцу Дональду Трампу и тормозящим появление новых лидеров внутри партии. Они полагают, что склонность Шумера к центристским взглядам может не позволить демократам получить большинство в Сенате на промежуточных выборах в ноябре. Вместе с тем, как сообщает газета, пока что у Шумера хватает поддержки, чтобы сохранять свой пост.