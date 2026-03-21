Россиян предупредили об опасном влиянии пыли на работу смартфона

«На первый взгляд, она кажется безобидной, но для микроэлектроники современного смартфона — это настоящий абразивный и токсичный фактор. Пыль — это не монолитное вещество. Это сложная смесь твёрдых частиц, органических волокон, сажи и, что критично, гигроскопичных соединений, которые притягивают влагу из воздуха. Когда мы носим смартфон в кармане или сумке, эти частицы неизбежно попадают в разъёмы — USB-C или Lightning», — отметил он.