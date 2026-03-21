Россиян предупредили об опасном влиянии пыли на работу смартфона

Многие считают, что главные враги электроники — это вода или физические удары. На практике же одним из самых коварных и системных вредителей является обычная пыль, предупредил в беседе с RT Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА.
«На первый взгляд, она кажется безобидной, но для микроэлектроники современного смартфона — это настоящий абразивный и токсичный фактор. Пыль — это не монолитное вещество. Это сложная смесь твёрдых частиц, органических волокон, сажи и, что критично, гигроскопичных соединений, которые притягивают влагу из воздуха. Когда мы носим смартфон в кармане или сумке, эти частицы неизбежно попадают в разъёмы — USB-C или Lightning», — отметил он.
И здесь начинаются проблемы именно с контактами, предостерёг специалист.
«Разъёмы современных смартфонов имеют очень плотную распиновку (шаг контактов). Когда пыль, смешанная с микроскопическими каплями пота или влажности, набивается внутрь, она создаёт диэлектрический барьер. Это приводит к нестабильной зарядке: смартфон то видит зарядное устройство, то нет либо процесс заряда идет очень медленно», — рассказал Рубан.
Отмечается, что пыль нарушает переходное сопротивление контакта, из-за чего часть энергии рассеивается в виде тепла прямо в разъёме, что может привести к перегреву и даже оплавлению изоляции.
«Но это лишь верхушка айсберга. Если мы посмотрим на динамики и микрофоны, то здесь пыль выступает в роли механической помехи. Мембраны динамиков совершают высокочастотные колебания. Твёрдые частицы пыли, попадая на них, действуют как лишний груз, снижая добротность системы. Звук становится более тихим и хриплым, особенно на низких частотах, так как пыль препятствует свободному ходу диффузора», — добавил он.
Кроме того, по словам специалиста, абразивные свойства твёрдых частиц приводят к тому, что при вибрации они буквально царапают и истончают мембрану, сокращая срок её службы.
«Самая же серьёзная опасность кроется в микроскопической пыли, которая при проникновении внутрь корпуса (например, в случае повреждения корпуса смартфона) оседает на печатной плате. В условиях высокой влажности (например, при входе с мороза в тёплое помещение) пыль гигроскопична — она впитывает конденсат, создавая токопроводящие мостики между контактами. Это провоцирует микрокороткие замыкания и ускоряет электрохимическую коррозию», — объяснил Рубан.
По его словам, именно запылённость платы часто становится причиной «плавающих» неисправностей, когда смартфон самопроизвольно перезагружается или отключается без видимых причин.
«Пыль опасна не столько своей массой, сколько совокупностью физических свойств — абразивностью, гигроскопичностью и диэлектрической проницаемостью. Чтобы минимизировать риски, я рекомендую не использовать смартфон в сильно запылённых местах без чехла, регулярно чистить разъёмы мягкой (неметаллической) кисточкой или специальными обезжиренными продувками, а также следить за чистотой динамиков, чтобы продлить срок службы устройства», — заключил собеседник RT.
