WP: Куба назвала бесстыдной просьбу США о топливе для посольства

Соединённые Штаты на фоне дефицита топлива на Кубе из-за энергетической блокады острова со стороны самих же США выразили просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов для американского посольства в Гаване. Правительство Кубы ответило отказом и назвало данные действия со стороны Вашингтона бесстыжими.