WP: Куба назвала бесстыдной просьбу США о топливе для посольства

Соединённые Штаты на фоне дефицита топлива на Кубе из-за энергетической блокады острова со стороны самих же США выразили просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов для американского посольства в Гаване. Правительство Кубы ответило отказом и назвало данные действия со стороны Вашингтона бесстыжими.
Об ом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы.
«На этой неделе кубинское правительство отказало посольству США в Гаване в просьбе об импорте дизельного топлива для генераторов, назвав запрос “бесстыдным”, учитывая топливную блокаду острова, введённую администрацией Трампа», — говорится в статье.
Уточняется, что данный отказ может привести к тому, что части сотрудников посольства придётся покинуть Кубу в мае или даже раньше.
Ранее на Кубе произошёл полный блэкаут — там перестала работать Национальная электроэнергетическая система.
