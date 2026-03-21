Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом назвал сроки военной операции США против Ирана

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Белый дом напомнил, что военная операция США против Ирана, согласно оценкам Вашингтона, может продлиться 4−6 недель. Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовал 20 марта портал Axios.

Источник: Reuters

«Президент и Пентагон рассчитывали, что на выполнение поставленных задач потребуется примерно 4−6 недель. Завтрашний день ознаменует [завершение] третьей недели», — отметила Ливитт.

По словам названного представителя американской администрации, публикация президента страны Дональда Трампа о возможности скорого завершения операции не означает, что это случится в ближайшее время. При этом, как отмечает портал, «некоторые советники Трампа по-прежнему склоняются к возможности проведения наземной операции» на территории исламской республики.

Ранее 20 марта глава американской администрации разместил в Truth Social публикацию, в которой отметил, что США «рассматривают возможность сворачивания военных усилий на Ближнем Востоке применительно к Ирану». При этом он заявил, что ВС США приближаются к выполнению поставленных целей.

США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше