Белый дом назвал сроки военной операции США против Ирана

«Президент и Пентагон рассчитывали, что на выполнение поставленных задач потребуется примерно 4−6 недель. Завтрашний день ознаменует [завершение] третьей недели», — отметила Ливитт.
По словам названного представителя американской администрации, публикация президента страны Дональда Трампа о возможности скорого завершения операции не означает, что это случится в ближайшее время. При этом, как отмечает портал, «некоторые советники Трампа по-прежнему склоняются к возможности проведения наземной операции» на территории исламской республики.
Ранее 20 марта глава американской администрации разместил в Truth Social публикацию, в которой отметил, что США «рассматривают возможность сворачивания военных усилий на Ближнем Востоке применительно к Ирану». При этом он заявил, что ВС США приближаются к выполнению поставленных целей.
США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.