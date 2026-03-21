Си Цзиньпин: Китай придает особое значение развитию сотрудничества с Туркменией

АШХАБАД, 21 марта. /ТАСС/. Китай придает важное значение развитию отношений с Туркменией и готов их наращивать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю праздника весеннего равноденствия — Новруза.
«Я придаю особое значение развитию китайско-туркменских отношений. В минувшем году у нас состоялись две встречи — достигнуты важные договоренности по углублению сотрудничества в различных областях, что вывело на новый этап развития всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Туркменистаном. Готов к совместной с вами работе над укреплением традиционно дружественных отношений, углублением взаимовыгодного сотрудничества и продвижением построения сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана на более практическом уровне», — написал председатель КНР. Текст послания приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».
Как сообщил ранее председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Китай на протяжении многих лет является самым крупным торгово-экономическим партнером республики. По его словам, с 2007 года по настоящее время товарооборот между странами вырос в 20 раз, его ежегодный объем составляет $9−10 млрд.
В Туркмении праздничные мероприятия по случаю Новруза пройдут 21−22 марта, эти дни объявлены выходными в республике. Новруз отмечается многими народами, он является одним из древних земледельческих праздников и символизирует завершение зимы и приход весны. На основе специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта провозглашено Международным днем Новруза, а традиции праздника включены в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.