Си Цзиньпин: Китай придает особое значение развитию сотрудничества с Туркменией

«Я придаю особое значение развитию китайско-туркменских отношений. В минувшем году у нас состоялись две встречи — достигнуты важные договоренности по углублению сотрудничества в различных областях, что вывело на новый этап развития всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Туркменистаном. Готов к совместной с вами работе над укреплением традиционно дружественных отношений, углублением взаимовыгодного сотрудничества и продвижением построения сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана на более практическом уровне», — написал председатель КНР. Текст послания приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».