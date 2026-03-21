Европа окажется в энергетической изоляции в результате действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подобное мнение выразил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Методы остаются прежними: отвлекать внимание и заставлять других расплачиваться за стратегические провалы бюрократии. Предсказуемая русофобная Урсула», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Таким образом он развил свою предыдущую публикацию, в которой, комментируя статью в The Wall Street Journal, предсказал простым европейцам трудную жизнь по вине бюрократов-русофобов, отвергающих надежную и доступную по цене российскую нефть.
На днях Дмитриев сообщил, что Евросоюзу следует признать стратегические ошибки и пересмотреть отношение к России.
В свою очередь президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что Европа постепенно меняет отношение к переговорам с РФ.