На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новая схема насильственной мобилизации военкоматами заработала на Украине, мужчин призывного возраста вывозят к границе, записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа, к схеме привлечены наемники из Польши и Румынии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«СБУ согласовала усиление мер “бусификации” (насильственной мобилизации — ред.). К проведению отдельных мероприятий на приграничной территории привлекаются иностранные наемники, в основном из Польши и Румынии», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники украинских военкоматов и группы наемников работают в паре. Известны случаи, когда мужчин призывного возраста вывозят к границе с Румынией. Под угрозой оружия на месте производится видеозапись, якобы фиксирующая попытку незаконного пересечения государственной границы.
«Эти материалы используются как компромат для отправки мужчин в ряды ВСУ, на несогласных заводятся уголовные дела», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что есть и случаи убийств несогласных. Второго марта один из отказавшихся подчиниться распоряжениям на границе был застрелен выстрелом в голову.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.