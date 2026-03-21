На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации

РИА Новости: на Украине заработала схема бусификации с участием наемников.

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новая схема насильственной мобилизации военкоматами заработала на Украине, мужчин призывного возраста вывозят к границе, записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа, к схеме привлечены наемники из Польши и Румынии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«СБУ согласовала усиление мер “бусификации” (насильственной мобилизации — ред.). К проведению отдельных мероприятий на приграничной территории привлекаются иностранные наемники, в основном из Польши и Румынии», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники украинских военкоматов и группы наемников работают в паре. Известны случаи, когда мужчин призывного возраста вывозят к границе с Румынией. Под угрозой оружия на месте производится видеозапись, якобы фиксирующая попытку незаконного пересечения государственной границы.

«Эти материалы используются как компромат для отправки мужчин в ряды ВСУ, на несогласных заводятся уголовные дела», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что есть и случаи убийств несогласных. Второго марта один из отказавшихся подчиниться распоряжениям на границе был застрелен выстрелом в голову.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.