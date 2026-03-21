Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что «разжигатели войн полагаются на фейковые новости, распространяемые анонимными источниками».
Ранее газета Politico сообщила, что Дмитриев в ходе визита в Майами якобы передал представителям США предложение России о сделке, предполагающей прекращение передачи разведывательных данных Ирану со стороны Москвы в обмен на аналогичные действия Вашингтона в отношении Украины. Сам Дмитриев ранее назвал данную публикацию недостоверной.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна опровергла сообщения западных СМИ о якобы переданном предложении США по разведывательным данным. По ее словам, подобные публикации являются преднамеренным вбросом и не соответствуют действительности.
«Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, распространяемые анонимные источниками», — написал Дмитриев в ответ на публикацию Луны в X*.
Ранее Дмитриев заявил, что русофобы создали мир, в котором истина звучит неожиданно.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.