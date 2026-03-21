Эксперт Чжу: Иран доказал способность защитить себя от атак США и Израиля

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Недавняя информация о сбитом иранскими силами ПВО американском истребителе F-35 доказывает, что Иран способен защитить себя в ответ на атаки США и Израиля. Такую точку зрения высказал директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо.
«Системы противовоздушной обороны Ирана действительно понесли значительный урон от ударов Соединенных Штатов и Израиля. Однако в ходе боестолкновений, благодаря усилиям по оказанию сопротивления, его возможности в области противовоздушной обороны, по крайней мере в определенных обозначенных зонах, были частично восстановлены и даже модернизированы», — приводит слова эксперта газета Global Times.
Как уточнил специалист, это свидетельствует, что Тегеран «не лишен возможности наносить ответные удары и защищаться». Он отметил, что, поскольку Израиль продолжает втягивать США все глубже в конфликт, а Иран «оказывает яростное и длительное сопротивление», вероятность развертывания американских сухопутных войск становится все более высокой.
«Однако любое решение о введении сухопутных сил резко повысит риск превращения войны в протяженное, истощающее ресурсы болото, а военные потери и финансовые расходы возрастут до ощутимо высокого уровня, — добавил Чжу Юнбяо. — Похоже, Соединенные Штаты постепенно скатываются именно в ту ситуацию, которой они пытались избежать».
Иран оказался технологически подготовлен.
По мнению китайского военного эксперта Сун Чжунпина, точку зрения которого приводит то же издание, поступившая информация о сбитом американском истребителе свидетельствует, что ВВС США и Израиля, «судя по всему, были слишком самоуверенны, полагая, что Тегеран больше не обладает значительными возможностями в области противовоздушной обороны или перехвата ракет». «Инцидент с F-35 показывает, что они не добились полного превосходства в воздухе над иранским полем боя», — подчеркнул специалист.
Сун Чжунпин отметил, что стелс-истребитель F-35 нельзя назвать «по-настоящему абсолютно невидимым». «Он превосходно уклоняется от радаров, однако остается уязвимым для других методов обнаружения, таких как электрооптические и инфракрасные сенсорные системы», — пояснил аналитик.
Он напомнил, что Иран уже располагает средствами противодействия стелс-технологиям, которые могут эффективно противостоять F-35.