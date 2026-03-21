ТАСС: жители Харькова обманывают военных ВСУ с жильем и машинами

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ жалуются, что жители Чугуева и Харькова обманывают их в вопросах аренды жилья и покупки машин, «соглашаясь на сделки» только после аванса. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Спланированные к переброске из Закарпатья военнослужащие 101-й отдельной бригады теробороны жалуются на жителей Чугуева и Харькова, которые обманывают солдат бригады: получают от них авансом денежные средства за приобретение автомобилей и аренду жилья, а затем выключают мобильные телефоны», — сказал собеседник агентства.