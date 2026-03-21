Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: более 10 военных ВСУ дезертировали в Сумской области

В российских силовых структурах отметили, что назначение нового командира 119-й отдельной бригады теробороны никак не отразилось на морально-психологическом состоянии солдат.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 10 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ самовольно покинули позиции в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Назначение нового командира 119-й отдельной бригады теробороны полковника Павла Юрчука никак не отразилось на морально-психологическом состоянии солдат: свыше 10 военнослужащих бригады после нашего комплексного огневого воздействия бросили оружие, своих раненых сослуживцев и скрылись в лесных массивах», — сказал собеседник агентства.

Ранее командование ВСУ приняло решение о смене командира 119-й отдельной бригады в связи с регулярной сдачей в плен военных подразделения.

Как отмечал ранее министр обороны Украины Михаил Федоров, число уклонистов от службы в ВСУ составляет 2 млн человек, самовольно оставивших части — 200 тыс., а дефицит в военном бюджете — 300 млрд гривен (свыше $6,9 млрд).

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.