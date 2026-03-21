Иран, несмотря на многолетнее санкционное давление, сумел нарастить ракетную мощь, достаточную для того, чтобы угрожать американским военным базам в Ближневосточном регионе. В связи с этим, отмечает политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, необходимо осознать масштаб тех возможностей, которыми располагает Москва, особенно с учётом того, что Россия, в отличие от Ирана, не подвергалась столь длительным и жёстким ограничениям.
Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети Х.
«Крайне важно понимать, что Иран после десятилетий под санкциями сумел создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке, превратив их в лёгкую мишень. Теперь только представьте способности России», — говорится в публикации.
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о проведении 70-й волны ударов по израильской территории и американским военным объектам в регионе.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов между тем выразил мнение, что те оценки, согласно которым США потребуется всего лишь три дня для решения всех проблем с Ираном, оказались самообманом.