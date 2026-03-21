Прозоров: на стороне ВСУ воюют до 10 тыс. иностранных наемников

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. иностранных наемников воюют на стороне Украины, большая часть из них прибыла из стран Латинской Америки. Такое мнение ТАСС выразил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«Общая численность [наемников] не запредельная. Даже если наемников там 10 тыс., то на общем количестве украинских вооруженных сил это никакой решающей роли не играет. Я думаю, где-то до 10 тыс. общее количество. Латиноамериканцев из них, я думаю, шесть, может, семь тысяч», — отметил он.
Ранее Прозоров в беседе с ТАСС рассказал, что в зоне СВО фиксируется заметный рост числа наемников из стран Латинской Америки. По его словам, если в 2022 году на стороне Украины воевали преимущественно наемники из стран Европы, а также из США и Канады, то в настоящее время их число существенно сократилось.
Прозоров объяснил это двумя основными причинами. Первая носит финансовый характер: на Украине наемник может зарабатывать до $3 тыс. в месяц, что является значительной суммой для граждан ряда стран Латинской Америки. Вторая причина заключается в стремлении некоторых латиноамериканцев получить боевой опыт, прежде всего в сфере управления дронами, чтобы впоследствии передать приобретенные навыки наркокартелям, которые платят от трех до пяти раз больше, чем ВСУ.