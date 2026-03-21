Законодатель Луна обвинила Politico в попытке усугубить отношения России и США

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) обвинила европейское издание газеты Politico в попытке усугубить отношения между Россией и США. Соответствующую публикацию она разместила 20 марта в X.
«Европейское издание Politico является рупором “машины войны” на Украине. У них нет доступа к Белому дому или какой-либо информации, относящейся к внутренним обсуждениям или мирным переговорам с Россией. Пожалуйста, игнорируйте их попытки усилить напряженность в отношениях между Россией и США», — заявила законодатель. По ее словам, издание «уже не первый раз уличают в попытке организовать кампании по распространению дезинформации в интересах разжигателей войны в Европе».
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию Politico о том, что он якобы передал США предложение России о прекращении передачи Ирану разведданных взамен на отмену помощи Украине. Он также поблагодарил Луну за то, что та заранее предупредила о «масштабной кампании по распространению фейковых новостей в медиа», направленной на подрыв прогресса.
Дмитриев 11 марта 2026 года провел во Флориде встречу с представителями администрации США. По его словам, были обсуждены как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущая кризисная ситуация на мировых энергетических рынках.