Азаров заявил, что переговоры по Украине обязательно возобновятся

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине будет возобновлен. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший премьер-министр Украины, занимавший этот пост в 2010—2014 годах, Николай Азаров.
По его словам, на данный момент переговоры приостановлены, в связи с чем не определены сроки проведения очередной трехсторонней встречи, а также место ее возможного проведения. Вместе с тем Азаров подчеркнул, что вероятность возобновления диалога сохраняется.
«Конечно, шансы есть, и я убежден на 100%, что по прошествии какого-то времени переговоры возобновятся», — сказал он.
Азаров также указал на отсутствие изменений в позиции киевских властей по ключевым положениям будущего соглашения об урегулировании. Кроме того, он отметил, что заявления Владимира Зеленского свидетельствуют о нежелании идти на какие-либо компромиссы.
Ранее в Кремле сообщили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая пауза носит временный характер и обусловлена определенными обстоятельствами.