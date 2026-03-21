Ростовская область подвергалась массированной атаке ВСУ, над регионом уничтожено около 90 украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, БПЛА сбиты в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 22 БПЛА, летевших на Москву.
Кроме того, два человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА на Саратовскую область.
Узнать больше по теме
