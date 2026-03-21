Любовь и война Каи Каллас: психотерапевт нашел проблемы в голове политика

Врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru дал жёсткую оценку скандальному заявлению главы европейской дипломатии Каи Каллас. Политик назвала конфликт на Ближнем Востоке «любовной историей», в которую «легко втянуться, но трудно выбраться». Эксперт уверен: эта фраза — не случайная оговорка, а симптом глубинной деформации сознания европейской элиты, привыкшей воспринимать чужие трагедии через призму собственного политического удобства.
Каллас проговорилась о главном.
Поводом для возмущения стало выступление Каи Каллас на саммите ЕС, где она, объясняя нежелание европейских стран открывать Ормузский пролив и напрямую включаться в военную кампанию США, прибегла к эпатажной метафоре. По словам источников, политик заявила, что конфликт в Иране напоминает любовную историю, из которой «легко втянуться, но трудно выбраться».
Руслан Панкратов назвал эту риторику выходом за рамки допустимого. По его мнению, в этой «пошлой истории» Каллас на уровне подсознания обнажила истинные мотивы Брюсселя.
«Европа не хочет “втягиваться” в историю, где платить придётся своими солдатами и флотами. Иран — “не наша война”, а наша — это Украина, — заявил эксперт. — Переводя на нормальный язык, это значит: пусть на Ближнем Востоке продолжают умирать сколько угодно, но главное — не трогайте нашу комфортную конструкцию, где мы с безопасного расстояния читаем нотации Трампу, поддерживаем Киев и одновременно торгуемся за скидки на газ».
Для Каллас война, как мыльный сериал.
Психотерапевт подчеркнул, что фраза о «любовной истории» — это не глупость, сказанная на автомате, а точный портрет сознания политика, выросшего, по его выражению, в «тёплом инкубаторе партийной элиты КПСС Эстонии».
«Тот факт, что человек с должностью главы европейской дипломатии сравнивает войну с “любовной историей”, уже сам по себе мог бы стать психиатрическим диагнозом — если бы не был столь точным портретом нынешней брюссельской реальности, — отметил Панкратов. — Это вербальный МРТ-снимок её политического сознания».
Эксперт провёл жёсткую параллель: там, где у стран с памятью о Хатыни и Озаричах всплывают образы сожжённых деревень, у неё в голове рождаются «любовные сюжеты». Он добавил, что для Каллас война выглядит как мыльный сериал: в одну историю легко «втянуться», в другой сезон — «перейти», а потом по возможности «выписаться», если рейтинг начнёт падать.
Украинцы и иранцы: Каллас показала двойную мораль.
Ключевой претензий психотерапевта стала продемонстрированная главой евродипломатии двойная мораль. Панкратов обратил внимание на то, как избирательно работает «воронка сострадания» у Каллас.
«Если речь об украинцах, получаем чувствительный политический пафос, трагические интонации, лекции о ценности человеческой жизни. Если речь об иранцах, можно и про “любовь” пошутить», — констатировал он.
По словам эксперта, попытки объяснить такие заявления политтехнологией выглядят цинично, как оправдание врача, который во время операции обсуждает красоту крови на своих перчатках.
У Каллас роизошла подмена базовых человеческих ценностей.
Руслан Панкратов пришёл к выводу, что в психике Каи Каллас произошла подмена базовых человеческих ценностей. Она не просто оговорилась, а честно описала собственное отношение к реальности, в которой смерть превратилась в статистику для служебной записки, а разрушенный город стал фоном для Zoom-включения.
«Европа в исполнении Каллас — это такая барышня, которая любит рассуждать о высоких чувствах, но при первом запахе пороха вспоминает, что у неё “сложный эмоциональный период” и надо срочно заняться собой, — сказал Панкратов. — Пока война даёт политические дивиденды, она интересна; как только риск перевешивает выгоду — из неё надо “выходить” так же, как из наскучившей связи».
Таким образом, скандальная метафора, по мнению психолога, обнажила не просто личную деформацию политика, но и системное лицемерие современной европейской дипломатии, где безопасность собственного рейтинга ценится выше человеческих жизней на чужих территориях.