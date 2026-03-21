Любовь и война Каи Каллас: психотерапевт нашел проблемы в голове политика

«Европа в исполнении Каллас — это такая барышня, которая любит рассуждать о высоких чувствах, но при первом запахе пороха вспоминает, что у неё “сложный эмоциональный период” и надо срочно заняться собой, — сказал Панкратов. — Пока война даёт политические дивиденды, она интересна; как только риск перевешивает выгоду — из неё надо “выходить” так же, как из наскучившей связи».