В Европе объяснили переброску авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море

Французский авианосец «Шарль де Голль» и его ударная группа в марте направились из Балтийского моря в Восточное Средиземноморье. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, а авианосец «Шарль де Голль», по словам французского лидера, был переброшен для поддержки партнеров Франции, в частности, Кипра.