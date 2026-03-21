В Европе объяснили переброску авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море

РИА Новости: «Шарль де Голль» перебросили в Средиземное море в помощь союзникам.

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Переброска французского авианосца «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье была сделана, чтобы при необходимости оказать помощь союзникам Франции в регионе, рассказал РИА Новости европейский дипломатический источник.

Французский авианосец «Шарль де Голль» и его ударная группа в марте направились из Балтийского моря в Восточное Средиземноморье. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, а авианосец «Шарль де Голль», по словам французского лидера, был переброшен для поддержки партнеров Франции, в частности, Кипра.

«Переброска авианосца “Шарль де Голль” в Восточное Средиземноморье была логичным шагом, позволяющим при необходимости защищать граждан (Франции — ред.) и, в случае необходимости, прийти на помощь союзникам в регионе», — сказал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

