МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник в интервью ТАСС назвал действующего канцлера Германии Фридриха Мерца и его предшественника Олафа Шольца потомками эсэсовцев.
По его словам, со времен Второй мировой войны ничего не поменялось. «Мерц или Шольц — это потомки эсэсовцев. Там сейчас потомки тех людей», — сказал Палазник.
Он напомнил, что Запад поддерживает Украину, где украинские формирования используют нацистскую символику и терминологию для своих тактических действий, в том числе западные страны обеспечивают Киев разведывательными данными, которые составляют 30% успеха.
Полный текст интервью будет опубликован 24 марта в 08:00 мск.