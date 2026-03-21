Азаров: «бусификация» на Украине обеспечивает до 90% мобилизуемых

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Порядка 90% мобилизованных в ВСУ украинцев обеспечивает так называемая бусификация, когда военкомы хватают мужчин на улицах и заталкивают в микроавтобусы. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 годы) Николай Азаров.
«Бусификация идет полным ходом, и комплектуют они свои вооруженные силы, так как планируют по 30 тыс. в месяц примерно. 90% мобилизованных — это как раз благодаря вот такой безжалостной бусификации, хватают всех подряд», — сказал он.
Азаров отметил, что несмотря на все протесты людей и даже отдельных политиков в стране не отказываются от такого способа пополнения ВСУ.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов. В обществе появился термин «бусификация», а самих сотрудников ТЦК называют «людоловами».