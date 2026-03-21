Парламент Молдавии одобрил выход из СНГ в первом чтении

В парламенте добавили, что выход из СНГ стал «естественным и неизбежным действием». Это необходимо для вступления Молдавии в Европейский союз. После денонсации трёх базовых соглашений — Устава СНГ, Соглашения о создании Содружества и протокола — Молдавия юридически утратит статус члена СНГ.
Напомним, 11 марта кабинет министров Молдавии одобрил выход из основополагающих соглашений СНГ. Министерство иностранных дел предложило это решение. Ведомство заявило, что базовые принципы организации перестали работать. Также Кишинёву предрекли судьбу Киева после решения о выходе из СНГ.
