Парламент Молдавии одобрил выход из СНГ в первом чтении

В парламенте добавили, что выход из СНГ стал «естественным и неизбежным действием». Это необходимо для вступления Молдавии в Европейский союз. После денонсации трёх базовых соглашений — Устава СНГ, Соглашения о создании Содружества и протокола — Молдавия юридически утратит статус члена СНГ.