Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Карта: «Север» поразил более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала марта

Начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки сообщил, что силы РФ также уничтожили точки запуска, специальное оборудование и живую силу противника.

БЕЛГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала марта в Харьковской области. Также были поражены точки запуска, специальное оборудование и живая сила, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки с позывным Карта.

«Уничтожение пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также точек взлета в Харьковской области приоритетная цель для подразделения. Как только цель зафиксирована, по ней наносится массированное огневое поражение, включая артиллерийский огонь и ударные беспилотные системы по типу FPV. Так, с начала марта было уничтожено более 50 пунктов управления украинскими БПЛА, также были поражены точки запуска, специальное оборудование и живая сила», — рассказал он.

Боец добавил, что уничтожение расчетов БПЛА ВСУ и пунктов управления позволяет увеличить превосходство в воздухе ВС РФ в Харьковской области, а также минимизировать атаки на мирных жителей приграничных районов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше