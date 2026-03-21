Боец Карта: «Север» поразил более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала марта

БЕЛГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала марта в Харьковской области. Также были поражены точки запуска, специальное оборудование и живая сила, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки с позывным Карта.
«Уничтожение пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также точек взлета в Харьковской области приоритетная цель для подразделения. Как только цель зафиксирована, по ней наносится массированное огневое поражение, включая артиллерийский огонь и ударные беспилотные системы по типу FPV. Так, с начала марта было уничтожено более 50 пунктов управления украинскими БПЛА, также были поражены точки запуска, специальное оборудование и живая сила», — рассказал он.
Боец добавил, что уничтожение расчетов БПЛА ВСУ и пунктов управления позволяет увеличить превосходство в воздухе ВС РФ в Харьковской области, а также минимизировать атаки на мирных жителей приграничных районов.