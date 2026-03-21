В Сумской области Украины дезертиры ВСУ за взятки скрываются в медицинских учреждениях.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«За взятки медперсоналу они “проходят лечение” в военных госпиталях, пережидая несколько недель их активных поисков сотрудниками ВСП (военная служба правопорядка — RT.)», — передаёт агентство.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области бесследно пропали сотни боевиков ВСУ.
Также в РИА Новости писали, что банды дезертиров уничтожают боевиков ВСУ в тыловых районах.