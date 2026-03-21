Эксперт Кент: США и Иран были близки к сделке по атому в июне 2025 года

Бывший руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки отметил, что иранцы были готовы говорить об обогащении урана.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Вашингтон и Тегеран в июне 2025 года были близки к сделке по иранской ядерной программе. Такое мнение выразил 20 марта Джо Кент, покинувший ранее пост руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против исламской республики.

«Я думаю, и это исключительно мое мнение, что в преддверии 12-дневной войны [спецпосланник американского президента] Стивен Уиткофф был близок к заключению сделки. Это не означает, что иранцы поступились бы чем угодно в вопросе обогащения [урана], но они были готовы говорить об обогащении, о его уровне, о том, как будет осуществляться мониторинг. Мы добились огромного прогресса», — заявил эксперт в интервью журналисту Саагару Энджети.

При этом он отметил, что «всякий раз, когда [США и Иран] добивались прогресса, Израиль предоставлял кучу безумных разведданных». «Они пытались создать шумиху, чтобы лишить президента пространства для принятия решений», — считает Кент.

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре авиабазу Аль-Удейд. После этого в Белом доме сообщили, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

