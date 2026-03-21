WP: Куба не разрешила США ввезти топливо для нужд посольства в Гаване

Авторы публикации уточнили, что сотрудники американской дипмиссии в течение как минимум 18 месяцев пользуются дизельными генераторами во время перебоев в электроснабжении. В статье отмечается, что исчерпание запасов топлива может заставить сотрудников посольства, занятых его основной деятельностью, выехать с Кубы в мае или раньше.