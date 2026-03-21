WP: Куба не разрешила США ввезти топливо для нужд посольства в Гаване

Кубинские власти отклонили запрос американского посольства в Гаване о ввозе дизельного топлива для генераторов, используемых этой дипломатической миссией, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента США.
По информации журналистов, соответствующий ответ пришёл от властей Кубы на минувшей неделе. Кубинское руководство назвало запрос неприличным из-за продолжающейся энергетической блокадой, в которую США взяли остров.
Авторы публикации уточнили, что сотрудники американской дипмиссии в течение как минимум 18 месяцев пользуются дизельными генераторами во время перебоев в электроснабжении. В статье отмечается, что исчерпание запасов топлива может заставить сотрудников посольства, занятых его основной деятельностью, выехать с Кубы в мае или раньше.
Напомним, ранее телеканал NBC News сообщил, что кубинцы жалуются на дефицит продуктов питания, электроэнергии, топлива на фоне ухудшения ситуации в стране.
Журналисты подчеркнули, что проблемы на острове значительно усугубились после решения администрации Соединённых Штатов заблокировать поставки нефти в эту латиноамериканскую страну.