Гутерриш заявил, что ООН активно взаимодействует с Советом мира

Генсек всемирной организации приветствовал план по реконструкции палестинского анклава.

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. ООН ведет активное взаимодействие с Советом мира, учрежденным по инициативе США в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в интервью европейскому изданию газеты Politico.

Генсек ООН приветствовал план Совета мира по реконструкции палестинского анклава. «Есть определенная цель, которая была одобрена Советом Безопасности (в резолюции 2803 — прим. ТАСС), и мы активно сотрудничаем со структурами, учрежденными Советом мира», — сказал он.

Вместе с тем, указывает Politico, Гутерриш считает Совет мира «личным проектом» президента США Дональда Трампа и полагает, что полномочия новой организации не должны выходить за рамки плана реконструкции сектора Газа.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав совета, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

