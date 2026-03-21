Бывший премьер Украины рассказал, как заставить киевские власти сесть за стол переговоров

Азаров: только серьезные действия ВС РФ могут образумить Киев.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал решительные действия Вооруженных сил (ВС) России единственным рычагом, способным изменить позицию украинских властей. Как сообщил в разговоре с ТАСС политик, народ на Украине «задавлен», и надеяться на восстание бессмысленно.

«Только серьезные действия со стороны российских Вооруженных сил — только это их образумит, больше ничего не образумит. Надеяться на то, что там народ какой-то восстанет… Никакой народ не восстанет, народ задавлен», — сказал Азаров, рассуждая о том, что способно подтолкнуть Киев к уступкам в переговорном процессе.

Накануне в ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал паузу в трехсторонних переговорах, которая возникла в последнее время, ситуативной. По словам Пескова, Москва рассчитывает на возобновление диалога с участием России, Украины и США в ближайшее время.

17−18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США. До Женевы консультации проходили в Абу-Даби 23−24 января и 4−5 февраля.

